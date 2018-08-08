Сотрудники детского сада в Астрахани связывали спящих детей
В Астрахани в одном из частных детских садов малышей связывали на время сна.
В СМИ попали снимки и видео, на которых видны связанные пеленками дети, уложенные в кроватках по двое.
Информация попала в СМИ по инициативе одной из воспитательниц, которая устроилась работать в новый детский сад.
Родители обратились в правоохранительные органы. Работу частного детского сада проверит прокуратура, передает «ТВЦ».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость Дети Луганска и Донецка приедут на отдых в Подмосковье
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии