Сотрудники детского сада в Астрахани связывали спящих детей

В Астрахани в одном из частных детских садов малышей связывали на время сна.

В СМИ попали снимки и видео, на которых видны связанные пеленками дети, уложенные в кроватках по двое.

Информация попала в СМИ по инициативе одной из воспитательниц, которая устроилась работать в новый детский сад.

Родители обратились в правоохранительные органы. Работу частного детского сада проверит прокуратура, передает «ТВЦ».

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