Сотрудникам ФСО запретят размещать информацию о себе в сети интернет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) сообщать информацию о своей деятельности в интернете и СМИ.

Документ, размещенный в электронной базе данных Госдумы, предполагает внесение изменений в закон «О государственной охране». Согласно ему, сотрудники ФСО не смогут размещать в интернете сведения (включая фото- и видеоматериалы) о себе и других сотрудниках. Также будет запрещено сообщать о своей деятельности или работе в данной структуре.

Законопроект предлагает «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны».

В пояснительной записке говорится, что сотрудникам службы разрешат безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, посадочные площадки, а также морские и речные порты.

Также предлагается установить для служащих госохраны ненормированный рабочий день, руководителей и их заместителей. Кроме того, всех сотрудников обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию, - сообщает РБК.

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Теги:
Места: Россия
Организации: ФСО
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