Сотрудникам Росгвардии сохранят льготы

Военнослужащие Внутренних войск МВД РФ, сотрудники вневедомственной охраны и бойцы ОМОНов и СОБРов, переведенные на службу в Росгвардию, сохранят все полагающиеся им льготы.

Соответствующие изменения в ряд законодательных актов, касающихся пособий для военнослужащих, собираются внести депутаты Госдумы.

До принятия в 2016 году закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» на военнослужащих распространялись социальные льготы — пособия тем, кто получил увечья в ходе несения воинской службы, или помощь семьям военнослужащих, утративших кормильца.

«Когда мы принимали закон о национальной гвардии, мы не прописали в нём возможность для сотрудников Росгвардии пользоваться этим социальным пакетом», - пояснил в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

По его словам, законопроект, вносящий поправки, уже прошёл экспертное обсуждение и будет внесён в Госдуму на днях.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Россияне теряют доверие к Владимиру Путину

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО