Сотрудникам Росгвардии сохранят льготы

Военнослужащие Внутренних войск МВД РФ, сотрудники вневедомственной охраны и бойцы ОМОНов и СОБРов, переведенные на службу в Росгвардию, сохранят все полагающиеся им льготы.

Соответствующие изменения в ряд законодательных актов, касающихся пособий для военнослужащих, собираются внести депутаты Госдумы.

До принятия в 2016 году закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» на военнослужащих распространялись социальные льготы — пособия тем, кто получил увечья в ходе несения воинской службы, или помощь семьям военнослужащих, утративших кормильца.

«Когда мы принимали закон о национальной гвардии, мы не прописали в нём возможность для сотрудников Росгвардии пользоваться этим социальным пакетом», - пояснил в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

По его словам, законопроект, вносящий поправки, уже прошёл экспертное обсуждение и будет внесён в Госдуму на днях.