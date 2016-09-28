Два сотрудника Ространснадзора задержаны за взятки в Москве
Правоохранительные органы задержали в Москве двух чиновников Управления государственного автодорожного Ространснадзора. Они подозреваются в получении взяток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
- Чиновники, подозреваемые в получении взяток, находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев, - сказал собеседник издания.
По данным агентства, чиновники брали денежные средства с транспортных предприятий, которые занимались пассажирскими перевозками на маршрутных такси.
В частности, задержаны глава московского управления Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления Ространснадзора Игорь Высоцкий.
Официального подтверждения указанной информации пока нет.
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