Сотрудник АЗС вернул клиенту билет на миллион долларов
Работник одной из автозаправок в американском штате Канзас вернул клиенту потерянный лотерейный билет Mega Millions , который сделал последнего миллионером.
Владелец билета потерял его, когда заправлял машину по дороге домой. Билет нашел сотрудник заправочной станции и проверил его. Обнаружив крупный выигрыш, он отправился на поиски владельца. Мужчина, не заметивший пропажи на заправке, очень удивился произошедшему и долго не мог поверить в то, что ему вернули миллион, сообщается в пресс-релизе Kansas Lottery.
Отблагодарил ли он как-то сотрудника заправки, не уточняется. Магазин, продавший выигрышный билет, получил вознаграждение в тысячу долларов.
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