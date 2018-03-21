Сотрудник АЗС вернул клиенту билет на миллион долларов

Работник одной из автозаправок в американском штате Канзас вернул клиенту потерянный лотерейный билет Mega Millions , который сделал последнего миллионером.

Владелец билета потерял его, когда заправлял машину по дороге домой. Билет нашел сотрудник заправочной станции и проверил его. Обнаружив крупный выигрыш, он отправился на поиски владельца. Мужчина, не заметивший пропажи на заправке, очень удивился произошедшему и долго не мог поверить в то, что ему вернули миллион, сообщается в пресс-релизе Kansas Lottery.

Отблагодарил ли он как-то сотрудника заправки, не уточняется. Магазин, продавший выигрышный билет, получил вознаграждение в тысячу долларов.