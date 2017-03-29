Сотрудник Tesla обвинил руководство в расовой дискриминации

Афроамериканец Девит Ламберт обвинил компанию Tesla в расовой дискриминации.

По данным СМИ, Ламберт подал в суд на компанию, в которой он работал, после того, как ему показалось, что руководство не защитило его от издевательств коллег.

Ламберт работал на конвейерной линии сборки автомобилей в компании Tesla. В 2015 году он пожаловался руководству на издевательства со стороны других сотрудников, однако его жалоба не была услышана.

Обиженный сотрудник также заявил, что людей, издевавшихся над ним, повысили по службе, а ему не удалось продвинуться по карьерной лестнице из-за цвета кожи.

Представители компании Tesla опровергли все обвинения в свой адрес, сообщает «Экономика сегодня».