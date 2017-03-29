Сотрудник Tesla обвинил руководство в расовой дискриминации
Афроамериканец Девит Ламберт обвинил компанию Tesla в расовой дискриминации.
По данным СМИ, Ламберт подал в суд на компанию, в которой он работал, после того, как ему показалось, что руководство не защитило его от издевательств коллег.
Ламберт работал на конвейерной линии сборки автомобилей в компании Tesla. В 2015 году он пожаловался руководству на издевательства со стороны других сотрудников, однако его жалоба не была услышана.
Обиженный сотрудник также заявил, что людей, издевавшихся над ним, повысили по службе, а ему не удалось продвинуться по карьерной лестнице из-за цвета кожи.
Представители компании Tesla опровергли все обвинения в свой адрес, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Директор департамента Минкульта задержан по делу о крупном мошенничестве
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии