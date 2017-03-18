Сотрудник МИД РФ сочинил песню в честь третьей годовщины присоединения Крыма

В День воссоединения Крыма с Россией МИД РФ подарил жителям полуострова песню «Севастополь - знамя», написанную сотрудником Департамента информации и печати Василием Харитоновым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Faсebook написала: «Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года».

Захарова выразила благодарность гражданам Крыма за то, что они «верили в Россию даже тогда, когда мы, россияне, этой веры почти не имели».

Она пояснила, что Василий Харитонов, сочинивший «Севастополь - знамя», является сыном Владимира Харитонова - автора песни «День Победы». Захарова отметила, что он сам пишет музыку и стихи. Песня «Армения моя», написанная им в соавторстве с Анатолием Днепровым, стала для армян народной.