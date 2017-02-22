Сотрудник посольства КНДР попал в число подозреваемых по делу Ким Чен Нама

Полиция Малайзии намерена допросить второго секретаря посольства КНДР в Куала-Лумпуре, поскольку считает, что он может быть причастен к смерти водного брата главы Северной Кореи Ким Чен Нама.

Кроме того, у малазийской полиции есть вопросы сотруднику авиакомпании КНДР Air Koryo, сообщает телеканал Bernama-TV со ссылкой на главу полиции Халида Абу Бакара.

Он выразил надежду на то, что северокорейское посольство в Куала-Лумпуре окажет содействие правоохранительным органам в организации допроса указанных лиц. Каким образом эти двое подозреваемых могут быть причастны к смерти Ким Чен Нама главный полицейский Малайзии не уточнил.

Ранее сообщалось, что Малайзия потребовала от КНДР выдачи еще четверых подозреваемых, которые в настоящее время находятся в Пхеньяне.