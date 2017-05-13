Сотрудник полиции сбил двоих детей на пешеходном переходе в Челябинске
Сотрудник полиции сбил двоих детей на регулируемом пешеходном переходе в Челябинске. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, «в пятницу в 20.55 на улице Российской в Челябинске 46-летний сотрудник полиции, управляя автомобилем Chevrolet, совершил наезд на двух несовершеннолетних мальчиков 2008 года рождения». Известно, что дети переходили дорогу под разрешающий сигнал светофора.
Как сообщают «Известия», сотрудник полиции оказал детям первую помощь и вызвал медиков. По факту случившегося организована проверка. Алкоголя в крови полицейского выявлено не было.
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