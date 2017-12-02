Сотрудник полиции покончил с собой в служебном помещении в Иркутске
В одном из отделов полиции Иркутска обнаружено тело сотрудника ОВД с признаками самоубийства.
В пресс-службе Главного управления МВД по региону рассказали «Интерфаксу»: «Сегодня утром в служебном кабинете обнаружено тело сотрудника ОВД, покончившего жизнь самоубийством».
Уточняется, что мотивы поступка сотрудника полиции устанавливаются. Возраст, звание и должность погибшего не называются.
СКР по региону начал доследственную проверку по факту самоубийства полицейского.
В ноябре 2017 года во французском Сарселе 31-летний сотрудник полиции убил троих человек и ранил еще троих, после чего покончил с собой.
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