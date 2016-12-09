Сотрудник отдела собственной безопасности МВД арестован за взятку в 50 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали сотрудника отдела собственной безопасности МВД РФ Юрия Тимченко, который подозревается в получении взятки в размере 50 миллионов рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, Тимченко с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал от представителя компании ООО «Деловые линии» через посредников – Константина Марченкова и Сергея Зиновенко – взятку в размере не менее 100 миллионов. Деньги он просил за способствование снятию ареста с расчетных счетов компании (не менее 1,5 миллиарда рублей.) и прекращению уголовного дела по факту неуплаты налогов в сумме более 1 миллиарда рублей.

Согласно требованиям Тимченко, часть взятки, 50 миллионов рублей, должна была быть передана не позднее 8 декабря, а вторые 50 миллионов рублей – после снятия ареста с расчетных счетов ООО «Деловые линии». По данному факту возбуждено уголовное дело.

- Вечером 8 декабря в помещении одного из подземных паркингов в Санкт-Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО «Деловые линии» муляж денежных средств на сумму 50 миллионов рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко, в кабинете которого были обнаружены денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, - сообщили в СК.