Сотрудник немецкой контрразведки подозревается в планировании теракта в Кельне

51-летний сотрудник Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка Германии) уличен в исламистской пропаганде и подозревается в планировании теракта в центральном бюро BfV в Кельне. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на информированный источник в спецслужбах.

По данным издания, сотрудник контрразведки под вымышленным именем выступал в интернете с исламистской пропагандой, а также организовал утечку секретной информации, - сообщает РИА «Новости».

Газета утверждает, что в ходе допроса подозреваемый признал, что готовил преступление «по воле Аллаха», однако следствие не располагает доказательствами конкретной подготовки к взрыву.

Другое немецкое издание еженедельник Spiegel утверждает, что за подозреваемым в течение четырех недель велось наблюдение, а следствие ведет прокуратура Дюссельдорфа, которая уже получила ордер на арест вероятного злоумышленника.