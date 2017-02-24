Сотрудник консульства США задержан в Турции
Сотрудник консульства США Хамза Улучай задержан в Турции по подозрению в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в полиции.
Как уточняется в материале, Улучай несколько лет работал в консульстве переводчиком. Он был задержан 22 февраля у здания американского диппредставительства.
По данным источника, Улучай вел пропагандистскую деятельность, пытаясь привлечь на сторону партии Курдистана жителей города Мардин на юго-востоке страны. Об этом сообщает «РИА Новости».
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