Сотрудник Генконсульства РФ скончался в Нью-Йорке
Рано утром 8 ноября в Нью-Йорке скончался сотрудник Генерального консульства РФ.
- Один из технических сотрудников скончался на работе в 7 утра, - сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.
По словам собеседника агентства, причина кончины сотрудника выясняется.
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