Сотни людей погибли при взрыве склада химоружия в Сирии

Самолеты международной коалиции разбомбили склад с химоружием террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.

В генеральном штабе Сирии заявили, что от отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей. На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ.

Удар, по данным военных, был нанесен накануне около 17:30-17:50 по местному времени (идентично с московским временем), сообщает РИА Новости.

Массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.