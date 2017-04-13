Сотни людей погибли при взрыве склада химоружия в Сирии

Самолеты международной коалиции разбомбили склад с химоружием террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.

В генеральном штабе Сирии заявили, что от отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей. На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ.

Удар, по данным военных, был нанесен накануне около 17:30-17:50 по местному времени (идентично с московским временем), сообщает РИА Новости.

Массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

Новости по теме
Теги:
Места: Сирия
Следующая новость Россиянам официально вернули сетевой доступ к порно

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО