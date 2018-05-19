Сотни жителей Ирана слегли из-за ядовитых грибов
Свыше 720 человек отравились грибами на западе Ирана, девять человек погибли, еще 50 находятся в критическом состоянии.
Представитель аварийной службы страны Моджтаб Халеди сообщил, что 721 человек из провинций Керманшах, Курдистан, Лурестан, Зенджан, Западный Азербайджан и Казвин получил пищевое отравление.
Около 50 жителей находятся в критическом состоянии, нескольким из них требуется пересадка печени, передает РИА «Новости».
По словам специалистов Университета медицинских наук Ясуджа, внешний вид ядовитых грибов не отличается от обычных. Понять, что гриб токсичен, возможно лишь после лабораторных исследований.
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