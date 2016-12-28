Сотни американских подростков устроили массовые драки в торговых центрах 12 штатов

В интернете распространяется видео массовых стычек, которые устроили американские подростки в торговых центрах 12 штатов США на следующий день после католического Рождества.

В Форт-Уэрте, штат Техас, полиции пришлось закрыть торговый центр Hullen Mall после того, как более 200 человек начали драться друг с другом. После того, как посетители сообщили о выстрелах, в ситуацию пришлось вмешаться спецназу, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Mag.

В Чаттануге, Теннеси, устроившие массовую драку подростки запустили фейерверки прямо в здании торгового центра. В Бичвуде, штат Огайо, в торговом центре Beachwood Place в потасовке приняли участие более 500 молодых людей. Реагировать на ситуацию пришлось полиции трех не связанных друг с другом юрисдикций.

В Коннектикуте из-за «разбушевавшихся подростков» несколько торговых центров пришлось закрыть.

В Авроре, Колорадо, из-за «беспокойной толпы» в 500 человек посетителей пришлось эвакуировать из здания ТЦ. Минимум восемь молодых людей 13-17 лет были задержаны.

Как отмечает издание, несмотря на то что масштаб и размах беспорядков такого рода в этом году беспрецедентен, в целом это не новый феномен.

«Если не верите, спросите любого, кто ходил за покупками в Kings Plaza в Бруклине на следующий день после Рождества в 2013 году, когда более 300 подростков начали маленький бунт», — пишет издание.

После дня потасовок полиции пришлось усилить безопасность в торговых центрах страны.

При этом никаких доказательств того, что стычки были спланированы заранее в социальных сетях, правоохранительные органы не обнаружили.

- Не думаю, что был какой-то доктор Зло, который сидел на стуле и говорил всем, что делать. Скорее эти ребятки просто пришли уже готовые к какой-то вакханалии, — заявил по поводу инцидентов капитан полиции Бичвуда Гэри Хаб в интервью The New York Times.

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