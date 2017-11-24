Состояние опьянения станет причиной отказа в покупке

Министерство здравоохранения предлагает ввести в России запрет на продажу алкогольной продукции людям, находящимся в состоянии опьянения.

Запрет будет касаться как обычных торговых точек, так и баров и ресторанов.

Кроме того, законопроектом предлагается организовать продажу спиртного так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не мог видеть алкогольную продукцию.

Министерство предлагает запретить обозначать такие отделы вывесками и информационными указателями, передает Interfax.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Минздрав
Следующая новость В Сокольниках откроют тюбинговую трассу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО