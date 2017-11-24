Состояние опьянения станет причиной отказа в покупке
Министерство здравоохранения предлагает ввести в России запрет на продажу алкогольной продукции людям, находящимся в состоянии опьянения.
Запрет будет касаться как обычных торговых точек, так и баров и ресторанов.
Кроме того, законопроектом предлагается организовать продажу спиртного так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не мог видеть алкогольную продукцию.
Министерство предлагает запретить обозначать такие отделы вывесками и информационными указателями, передает Interfax.
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