Состояние опьянения станет причиной отказа в покупке

Министерство здравоохранения предлагает ввести в России запрет на продажу алкогольной продукции людям, находящимся в состоянии опьянения.

Запрет будет касаться как обычных торговых точек, так и баров и ресторанов.

Кроме того, законопроектом предлагается организовать продажу спиртного так, чтобы покупатель, находясь у других товаров, не мог видеть алкогольную продукцию.

Министерство предлагает запретить обозначать такие отделы вывесками и информационными указателями, передает Interfax.