В ЮАР состоялся конкурс красоты для замужних женщин «Миссис мира»

В Экурулени прошел финал конкурса замужних женщин «Миссис мира». Новой обладательницей титула на 2018 год стала представительница Гонконга Элис Ли Джианетта.

В финале конкурса принимали участие 40 женщин. В начале они представили зрителям дизайнерские платья, стилизованные под национальные костюмы, затем вышли в купальниках и в завершение вечера – в вечерних платьях.

Россию на «Миссис мира» представляла уроженка Новосибирска Анна Шпикельман, сообщает ТАСС.

В июне девушка выиграла общероссийский конкурс красоты и получила возможность представлять Россию на международной арене.

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