Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров РФ

Forbes в очередной раз составил рейтинг список российских топ-менеджеров с самыми высокими доходами.

Список возглавил председатель правления «Газпрома», заработавший в 2015 году 17,7 миллиона долларов. Второе место занял глава «Роснефти» Игорь Сечин, заработавший 13 миллионов долларов. В тройку лидеров вошел глава «Сбербанка Герман Греф, вознаграждение которого за прошлый год составило 11 миллионов долларов.

Издание отмечает, что из рейтинга выбыли ряд топ-менеджеров. В частности, экс-глава РЖД Владимир Якунин, бывший руководитель «Банка Москвы» Михаил Кузовлев, экс-гендиректор «Мегафона» Иван Таврин и другие.

Вместо них в списке появились генеральный директор «Полюса» Павел Грачев, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, президент «Транснефти» Николай Токарев и некоторые другие.

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