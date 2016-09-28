КХЛ составила десятку лучших нападающих старта сезона
Эксперты Континентальной хоккейной лиги составили топ-10 лучших нападающих на старте сезона.
В список вошли Сергей Мозякин, Александр Барабанов, Сергей Широков, Илья Ковальчук, Максим Шалунов, Мэтт Эллисон, Александр Пережогин, Андре Петерссон, Владимир Ткачев и Владимир Галузин.
Топ-10 не имеет ранжированности, хоккеисты представлены в произвольном порядке.
Лучшим бомбардиром КХЛ сейчас является Мозякин.
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