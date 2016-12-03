В составе ВМФ России появится уникальный корабль
В ближайшее время в состав ВМФ России будет принят головной корабль нового поколения противоминных тральщиков «Александр Обухов».
В Минобороны пояснили, что его корпус выполнен из монолитного стеклопластика. Он более прочен по сравнению со стальным, что обеспечит тральщику большую «живучесть», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Корабль снабжен противоминным контуром с применением гидроакустических станций, которые размещаются на самом тральщике, а также на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах.
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