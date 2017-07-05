Соседи Катара пригрозили арестовать его собственность

Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия планируют ужесточить санкции в отношении Катара.

В частности, арестовать находящееся на их территориях имущество эмирата. В настоящее время вопрос о применении данной меры главы МИД четырех стран обсуждают в Каире.

Они также собираются призвать другие арабские государства к разрыву дипотношений и экономического сотрудничества с Катаром. Министры рассчитывают на то, что к блокаде присоединиться и Кувейт, в настоящее время выступающий посредником в разрешении конфликта, передает ТАСС, со ссылкой на телеканал Аль-Маядин.

В начале июня упомянутые страны обвинили Катар в поддержке террористических группировок и вмешательстве в их внутренние дела. Они разорвали отношения с Дохой и предъявили ультиматум из 13 пунктов. Катар отказался его выполнять, отметив, что он нарушает нормы международного права.