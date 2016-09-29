Соратники Порошенко призывают украинского лидера продать бизнес

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив выступил с призывом к украинскому президенту. Политик считает, что лидер Украины должен продать свой бизнес.

– Порошенко обещал продать бизнес. По моему мнению, он должен выполнить свое обещание, – сказал Грынив. Он отметил, что обещания Порошенко продать свои активы не должны оставаться не исполненными.

Ранее украинская общественность неоднократно призывала Порошенко продать кондитерскую фабрику Roshen в Липецке. Президент Украины считает эти призывы популизмом. При этом с момента вступления в должность глава государства неоднократно обещал избавиться от своих активов, сообщает ТАСС.