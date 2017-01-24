Соратник Трампа назвал Мадонну «фашисткой»
Бывший спикер палаты представителей Конгресса США и член переходной команды нового президента страны Дональда Трампа Ньют Гингрич назвал певицу Мадонну «частью левого фашизм» и высказался за ее арест.
Поводом для этого послужило выступление Мадонны на марше протеста против Трампа и ее нецензурная брань в адрес нового главы государства, а также высказывание о желании «взорвать Белый дом».
«Это новый левый фашизм. Она – его часть, я думаю, мы должны готовиться себя защищать… ее нужно арестовать, цитирует издание Huffington Post заявление Гингрича в эфире телеканала Fox News.
Позднее Мадонна заявила, что не является сторонницей насилия, а ее слова были грубо вырваны СМИ из контекста.
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