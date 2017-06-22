Соратник Алексея Навального заявил о поджоге машины
Координацией штаба Алексея Навального в Кирове Артур Абашев пожаловался в полицию на умышленный поджог его автомобиля.
Инцидент произошел в ночь на 22 июня. Абашев уверен, что он имеет прямую связь с его деятельностью. Соратник Навального заявил, что у него есть свидетель поджога. Его показания и личные данные зафиксированы на диктофон. По словам Абашева, он готов предоставить запись полиции, сообщает «ФедералПресс».
Оппозиционер также выразил недовольство темпами работы правоохранителей. Он полагает, что из-за своей медлительности полицейские упустили возможность задержать злоумышленника по горячим следам.
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