Сопровождение российских кораблей обошлось Лондону в 1,4 млн фунтов стерлингов
Когда авианосная группа российских кораблей Северного флота в октябре 2016 года вдоль побережья Великобритании проследовала в сторону сирийского побережья, эсминцу «Дункан» и фрегату «Ричмон» Соединенного Королевства был отдан приказ отследить продвижение судов ВМФ РФ.
Британские СМИ высчитали, что операция по сопровождению российской эскадры обошлась Лондону в 1,394 миллиона фунтов стерлингов, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The News.
Журналисты воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили у властей данные о стоимости операции. В указанную сумму вошли, кроме всего прочего, зарплата персонала и расходы на топливо.
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