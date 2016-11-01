Сообщившего о бомбе в аэропорту Бишкека задержали
Мужчину, который позвонил в аэропорт "Манас" и сообщил о заложенной в здании бомбе, задержали в Бишкеке. Сообщение было заведомо ложным. Преступник хотел таким способом задержать вылет своей супруги в Москву.
Известно, что звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения. После его звонка посетителей аэропорта эвакуировали, здание и прилегающая территория были обследованы специалистами. Никаких подозрительных предметов на территории аэропорта обнаружено не было, сообщает "Интерфакс".
По факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело. Подробности происшествия устанавливаются. Аэропорт работает в штатном режиме.
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