В ДНР сообщили о занижении в 2,5 раза Киевом реальных потерь ВСУ в марте

Министерство обороны Украины умышленно занижает число потерь в рядах ВСУ при попытках прорвать оборону ополчения ДНР в марте. По информации заместителя командующего оперативным штабом ДНР Эдуарда Басурина реальное количество убитых и раненых в Донбассе украинских военнослужащих в 2,5 раза превышает официальные данные.

- По официальной информации Министерства обороны Украины, за март 2017 года погибло 28 и ранено 175 военнослужащих. Однако, по данным украинских волонтерских организаций и получаемой информации из госпиталей, количество погибших составляет около 70, а раненных более 350, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что украинская армия и добровольческие батальоны в течение марта неоднократно предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции ополчения ДНР на линии соприкосновения. Каждая такая вылазка приводила к многочисленным потерям в рядах атакующих.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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