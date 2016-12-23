СМИ сообщили о захвате ливийского авиалайнера

Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен двумя угонщиками. Они угрожают взорвать на его борту бомбу.

На борту лайнера находятся 118 человек. Самолет выполнял внутренний рейс, но угонщики вынудили пилотов изменить курс. В результате лайнер совершил посадку на Мальте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу правительства Мальты Джозефа муската.

О требованиях злоумышленников пока ничего не сообщается.