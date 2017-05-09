СМИ сообщили о задержании участника акции «Бессмертный полк» в Киеве
В Киеве перед началом шествия «Бессмертный полк» задержан один из его участников.
Ранее сообщалось, что данная акция пройдет в украинской столице под лозунгом «Никто не забыт! Ничто не забыто». Мужчина развернул плакат с соответствующей надписью на фоне георгиевской ленты. Его сразу же взяли под руки и увели сотрудники местной полиции, передает РИА «Новости». По их словам, мужчина доставлен в районный отдел.
Некоторое время назад украинские радикалы заявили, что намерены воспрепятствовать проведению акции. В полиции, в свою очередь, пообещали не допустить каких-либо провокаций.
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