СМИ сообщили о задержании участника акции «Бессмертный полк» в Киеве

В Киеве перед началом шествия «Бессмертный полк» задержан один из его участников.

Ранее сообщалось, что данная акция пройдет в украинской столице под лозунгом «Никто не забыт! Ничто не забыто». Мужчина развернул плакат с соответствующей надписью на фоне георгиевской ленты. Его сразу же взяли под руки и увели сотрудники местной полиции, передает РИА «Новости». По их словам, мужчина доставлен в районный отдел.

Некоторое время назад украинские радикалы заявили, что намерены воспрепятствовать проведению акции. В полиции, в свою очередь, пообещали не допустить каких-либо провокаций.