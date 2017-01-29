СМИ сообщили о "ярости" главы МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пришел в негодование, узнав, что официальный представитель МИД России Мария Захарова приглашена в Лондон на прием.

Ранее сообщалось, что российского дипломата пригласили в Палату общин на прием. Автором приглашения стал был депутат парламента Великобритании от Консервативной партии Дэниел Кавчински. Политик известен своими пророссийскими выступлениями, сообщает РИА "Новости".

На вечер также была приглашена главный редактор RT Маргарита Симоньян.