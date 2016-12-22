СМИ сообщили о взрыве у станции метро в Москве
На проспекте Андропова, в подземном переходе у станции метро «Коломенское» произошел взрыв. Пострадали два человека.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медики.
Подробности инцидента пока не сообщаются.
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