СМИ сообщили о взрыве у станции метро в Москве

На проспекте Андропова, в подземном переходе у станции метро «Коломенское» произошел взрыв. Пострадали два человека.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медики.

Подробности инцидента пока не сообщаются.