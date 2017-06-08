СМИ сообщили о взрыве в посольстве США на Украине

На территории американского посольства в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Инцидент произошел минувшей ночью. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили о подрыве неустановленного взрывного устройства. Кем оно было заброшено на территорию дипмисии, пока неизвестно. Пострадавших в результате взрыва нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Киевская полиция ведет поиск лиц, которые могут быть причастны к преступлению, сообщает Nation News.