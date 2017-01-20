СМИ сообщили о выживших в попавшем под лавину отеле в Италии
Спасатели обнаружили шестерых выживших в итальянском отеле Rigopiano, который накануне был накрыт снежной лавиной.
По данным агентства ANSA, спасателям пока не удалось извлечь людей из-под завалов гостиницы, хотя они работали всю ночь. Для последующей эвакуации выживших вызваны вертолеты.
Ранее сообщалось, что в отеле находились около 30 постояльцев, из которых спасти удалось только двоих. Кроме того, три человека считаются пропавшими без вести.
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