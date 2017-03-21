СМИ сообщили о выходе на свободу бывшего президента Египта Хосни Мубарака
Находившийся на лечении в госпитале в Каире бывший президент Египта Хосни Мубарак был выписан из медицинского учреждения и отправился домой. Об этом сообщила газета Al Youm Al Sabe.
Между тем адвокат бывшего главы государства Фарид ад-Диб в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что эта информация не соответствует действительности.
- Информация не соответствует действительности, Мубарак все еще находится в госпитале, он не дома, - заявил правозащитник.
Ранее сообщалось, что 13 марта бывший глава государства окончательно обрел свободу после того, как Генеральная прокуратура Египта одобрила его освобождение из-под стражи в связи с оправдательным приговором Кассационного суда по делу о причастности Мубарака к гибели демонстрантов.
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