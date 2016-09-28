СМИ сообщили о возможной газовой атаке в токийском метро

В токийской метро, возможно, совершена газовая атака.

Несколько человек на станции Такаданобаба (спальный район города Синдзбку) почувствовали недомогание, некоторые жаловались на дискомфортные ощущения в горле, сообщило агентство «Синьхуа». На помощь пострадавшим выехали машины скорой помощи.

О других подробностях пока не сообщается.