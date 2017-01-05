В ЛНР сообщили о внезапных проверках в ВСУ в связи с повальным пьянством офицеров

Командование Вооруженных сил Украины проводит внезапные проверки в армейских подразделениях из-за участившихся случаев пьянства бойцов и офицеров. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

- В связи с участившимися случаями употребления военнослужащими ВСУ спиртных напитков, самовольным оставлением мест несения службы и низким уровнем воинской дисциплины командование отдало приказ на проведение внезапных проверок подразделений, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам майора милиции, пьянство неоднократно приводило к возникновению нештатных ситуаций в украинской армии.

- Так, во время проведения проверки личного состава второго механизированного батальона 24-й бригады вооруженных сил Украины отсутствовали восемь офицеров, заступивших на дежурство, еще трое находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, - сообщил Марочко.

Ранее разведка ЛНР сообщила о том, что в новогоднюю ночь из-за отравления алкогольным суррогатом и неосторожного обращения с оружием и взрывчатыми веществами Вооруженные силы Украины потеряли в зоне так называемой АТО семерых военнослужащих, пять человек получили ранения, еще трое ослепли.

Кроме того, жертвами отравления алкогольным суррогатом за вторые сутки нового года стали еще четыре военнослужащих ВСУ, семеро госпитализированы.