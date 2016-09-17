СМИ сообщили об упразднении антикоррупционного главка МВД РФ
Антикоррупционный главк МВД (ГУЭБиПК) может быть упразднен после скандала с заместителем руководителя ведомства Дмитрием Захарченко. На сегодняшний день в главке проходит служебная проверка.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил провести проверку в ГУЭБиПК. Ранее дома у полковника Захарченко было обнаружено около 8,5 миллиардов рублей. Его подозревают в получении взятки. Происхождение средств Захарченко не объяснил.
Ведомство может быть ликвидировано в ближайшее время, сообщает РИА «Новости». Кроме того, рассматривается вопрос о его ребрендинге.
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