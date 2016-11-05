СМИ сообщили об угрозе взрывов в США перед выборами

Накануне президентских выборов в США могут произойти несколько терактов. Предполагается, что они будут совершены членами группировки «Аль-Каида» (запрещена в России).

Телеканал CBS, ссылаясь на неназванные источники, отметил, что речь идет о штатах Нью-Йорк, Вирджиния и Техас. При этом подчеркивалось, что данные сведения все еще проходят проверку на достоверность. В то же время в ФБР заявили о готовности американских спецслужб к предотвращению возможных терактов.

По данным СМИ, власти Нью-Йорка подтвердили получение полицией информации об угрозе взрывов. В связи с этим были усилены меры безопасности и увеличено количество патрулей. Аналогичные мероприятия проводятся и в других вышеуказанных штатах.