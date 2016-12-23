СМИ сообщили об убийстве иностранца в торговом центре в Москве

В столичном торговом центре «Москва» в Люблино обнаружено тело иностранного гражданина.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах рассказал, что мужчина был избит до смерти тремя неизвестными. Злоумышленники были одеты в черные куртки и штаны, а также носили армейскую обувь.

Первоначально сообщалось, что погибший является японцем. Однако позднее выяснилось, что жертвой неизвестных стал гражданин Китая. В посольстве КНР гибель своего гражданина подтвердили. Дипломаты заверили, что организуют доставку тела погибшего на родину.