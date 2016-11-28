СМИ сообщили о стремлении Керри договориться с РФ по Сирии до прихода Трампа

Госсекретарь США Джон Керри продолжает попытки договориться с Россией по вопросу прекращения осады сирийского Алеппо.

Керри прилагает для этого «неистовые» и «невообразимые» дипломатические усилия, отмечает The Washington Post. К таковым издание относит и частые телефонные переговоры Керри с главой российского МИД Сергеем Лавровым, и их встречу в ходе саммита АТЭС в Перу.

По мнению издания, Керри опасается, что избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность в январе 2017 года, может заключить с Россией «сделку иного рода». В результате сирийская оппозиция окажется «брошенной на произвол судьбы», а Вашингтон станет на сторону Дамаска.