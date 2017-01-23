СМИ сообщили о смертельном ранении главаря ДАИШ аль-Багдади

Западные средства массовой информации распространили сообщение о том, что главарь ДАИШ (запрещенная в РФ организация) Абу Бакр аль-Багдади тяжело ранен и находится в критическом состоянии.

Лидер террористов якобы получил серьезные ранения после авиаудара возглавляемой США коалиции в иракском городе Эль-Баадж на севере страны, - сообщает Лайф со ссылкой на The Mirror.

Представители коалиции и Пентагона пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о ранении и даже ликвидации лидера ДАИШ, однако эта информация в итоге оказывалась неверной.

Американское правительство увеличило вознаграждение за информацию о месте нахождения аль-Багдади с 10 до 25 миллионов долларов. Вместе с тем иракское командование заявило, что ему известно, где находится главный террорист, и оно отслеживает все его передвижения.