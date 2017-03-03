ВВС США сообщили о сближении самолетов НАТО и России

Командующий ВВС США в Европе Тод Уолтерс заявил о четырех случаях опасного сближения самолетов НАТО и российских ВКС.

По его словам, которые приводит «Федерал пресс», все инциденты произошли 10 февраля. В трех случаях были замечены бомбардировщики Су-24, а в одном – противолодочный самолет Ил-38.

Уолтерс также отметил, что связался по этому поводу с Кремлем, однако результаты разговора оказались неудовлетворительными.

- Иногда мы не получаем ответа, который предпочитаем. Иногда не получаем ответа вообще, – заявил американский генерал, отметив, что причиной опасных сближений может быть как ошибка пилотирования, так и специальная линия поведения российских летчиков.