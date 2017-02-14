СМИ сообщили о российском военном корабле у побережья США
Американские СМИ сообщили о российском корабле «Виктор Леонов», который якобы занимается разведкой у берегов США.
По данным источника телеканала Fox News, российский корабль-разведчик был обнаружен примерно в 130 километрах от побережья штата Делавер.
Он также заявил, что корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также измерять возможности сонаров ВМС США.
Как отмечается в сообщении «РИА Новости», средний разведывательный корабль ССВ-175 «Виктор Леонов» сейчас находится в составе Северного флота.
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