СМИ сообщили о российском военном корабле у побережья США

Американские СМИ сообщили о российском корабле «Виктор Леонов», который якобы занимается разведкой у берегов США.

По данным источника телеканала Fox News, российский корабль-разведчик был обнаружен примерно в 130 километрах от побережья штата Делавер.

Он также заявил, что корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также измерять возможности сонаров ВМС США.

Как отмечается в сообщении «РИА Новости», средний разведывательный корабль ССВ-175 «Виктор Леонов» сейчас находится в составе Северного флота.

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Теги:
Места: Россия, США
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