СМИ сообщили о российском корабле-разведчике у берегов США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» вновь замечен у восточного побережья США.

По данным командования американских ВМС, корабль находился примерно в 23 милях юго-восточнее базы подводных лодок в Кингс-Бэе, сообщает телеканал Fox News. Отмечается, что «Виктор Леонов» не делал попыток зайти в территориальные воды США, которые начинаются на расстоянии 12 миль от берега.

Телеканал добавил, что российский корабль вернулся в данный район после захода на прошлой неделе в порт Гаваны для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия.