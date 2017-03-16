СМИ сообщили о российском корабле-разведчике у берегов США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» вновь замечен у восточного побережья США.
По данным командования американских ВМС, корабль находился примерно в 23 милях юго-восточнее базы подводных лодок в Кингс-Бэе, сообщает телеканал Fox News. Отмечается, что «Виктор Леонов» не делал попыток зайти в территориальные воды США, которые начинаются на расстоянии 12 миль от берега.
Телеканал добавил, что российский корабль вернулся в данный район после захода на прошлой неделе в порт Гаваны для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия.
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