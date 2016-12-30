В ЛНР сообщили о реальных потерях украинской армии в 2016 году

Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко сообщил журналистам, что Министерство обороны Украины умышленно занижает масштабы своих потерь в ходе проведения так называемой Антитеррористической операции.

Согласно официальной информации потери Вооруженных сил Украины в 2016 году составили 212 человек погибшими и 1322 ранеными.

- Зная склонность украинского военного руководства к фальсификации и сокрытию данных о потерях от общественности, можно только предполагать о реальных цифрах убитых и раненых. Согласно информации от украинских волонтерских организаций и медперсонала крупных военных госпиталей как в зоне «АТО», так и в тылу, количество погибших составляет более 600, раненых – более двух тысяч, - цитирует Анащенко ЛуганскИнформЦентр.

Представитель Народной милиции ЛНР поименно перечислил командиров, которые отдавали своим подчиненным преступные приказы на обстрел территории республики.

- Преступные приказы на открытие огня по территории ЛНР своим подразделениям отдавали военные преступники, ярые националисты, убийцы мирных жителей Донбасса: командир 54-й отдельной механизированной бригады Горбатюк, командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Баранов; командир 24-й отдельной механизированной бригады Шевченко, командир 14-й отдельной механизированной бригады Жакун, командир 93-й отдельной механизированной бригады Клочков, - сообщил Анащенко.

Полковник заметил, что в связи с чередой военных неудач и отсутствием добровольцев, желающих отдать жизнь за деньги олигархов, киевская хунта «пошла на крайние меры», прибегнув к помощи националистических карательных батальонов, а также в условиях «глубочайшего политического и экономического кризиса» правительство Украины в лице президента Петра Порошенко приняло постановление о выплате в преддверие новогодних праздников военнослужащим Национальной гвардии Украины дополнительного денежного довольствия в размере от 15 до 19 тысяч гривен.

Таким образом, по мнению представителя оборонного ведомства, Порошенко рассчитывает заручиться поддержкой национальной гвардии Украины «в случае еще большего обострения политического кризиса и попытке вооруженного переворота со стороны народного депутата Украины Надежды Савченко».

- Хочу напомнить, что военнослужащий ВСУ, выполняющий преступные приказы украинского правительства против собственного народа в так называемой зоне «АТО», получает 7 тысяч гривен, и будет предан командованием при первом удобном случае, - подчеркнул полковник.

- По заявлению председателя СНБО Турчинова, украинская хунта готова проводить наступательную операцию вдоль всей линии фронта с ежедневными потерями до одной тысячи человек. Это ли не показатель отношения проворовавшегося правительства к военнослужащим ВСУ? – задался риторическим вопросом Анащенко.