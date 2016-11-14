СМИ сообщили о разводе Хиллари Клинтон с мужем
Проигравшая президентские выборы в США Хиллари Клинтон подала на развод. В интернете появился скан судебного иска, поданного ее адвокатами в суд штата Нью-Йорк.
Его опубликовало сетевое издание Chrisitan Times Newspaper, сообщает «Ридус». По его данным, причиной для развода послужили «непримиримые разногласия» между Хиллари и ее супругом Биллом Клинтоном, экс-президентом США.
Западные СИМ скептически относятся к сообщению ресурса, хотя и признаю, что ранее он не был замечен в распространении сфабрикованных сенсаций. Кроме того, отмечается, что супругов на протяжении длительного времени связывают только профессиональные отношения и они проживают раздельно. Чета Клинтон от комментариев воздерживается.
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