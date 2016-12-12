СМИ сообщили о расправах боевиков ДАИШ над мирными жителями Пальмиры

Захватившие древний сирийский город Пальмира боевики ДАИШ (запрещенная в РФ организация) устраивают массовые расправы над военнослужащими и мирными жителями.

В понедельник террористы казнили восьмерых военнослужащих и ополченцев, захваченных ими в плен во время штурма города, - сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Аль-Мирсад».

По данным портала, ранее была казнена семья из четырех человек, в том числе двое детей и женщина, которых заподозрили в симпатиях к действующему правительству Сирии.

Ранее губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази сообщил, что войска перед своим отходом смогли эвакуировать 80 процентов жителей. Он выразил обеспокоенность судьбой оставшегося в городе мирного населения, которое может быть использовано террористами в качестве живого щита и подвергнуться репрессиям.