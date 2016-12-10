СМИ сообщили о пророссийских назначениях Турции в НАТО

По данным британского издания Times, турецкие власти назначают в НАТО сторонников России, Ирана и Китая, отзывая прозападных дипломатов и военных.

Газета ссылается на ряд электронных писем, попавших в руки журналистов в результате утечки, а также на послание недавно уволенных из НАТО турецких военных, адресованное верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил альянса в Европе Кертису Скапаротти, передает РИА «Новости».

В нем они отметили, что некоторые из недавно назначенных в НАТО турецких военных придерживаются антизападных взглядов «и даже ненавидят западные организации, поддерживая при этом Россию. Кроме того, отдельные военные стали сомневаться в ценности самого альянса.